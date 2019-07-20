رياضة | محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي في التتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي في التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالمران في ملعب التتش بالجزيرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية.

ويعاني اللاعب من الإصابة في الرباط الصليبي ، حيث أجرى الجراحة في ألمانيا، ويخوض حاليا برنامج تأهيلي قبل العودة للملاعب.

يذكر ان اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وفقا لتحسن حالته وإعلان جاهزيته.