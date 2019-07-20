رياضة | تأجيل مراسم قرعة دوري المحترفين السعودي لهذا السبب

قالت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، بأنها قد قررت تأجيل مراسم قرعة بطولة دوري المحترفين السعودي لموسم 2019-2020، وذلك إلى يوم الأحد الموافق 21 يوليو بدلًا من مساء اليوم السبت.

وأوضحت مصادر صحفية، بأن قرار الهيئة بشأن تأجيل قرعة الدوري، قد جاء لكون موعد القرعة كان يتزامن مع المؤتمر الصحفي المقرر بإعلان "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" في السعودية، والذي كان مقررًا الخميس، قبل أن يتم تأجيله إلى اليوم.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن قرعة الدوري السعودي للعام الجديد ستقام في عصر الغد الأحد، وسوف تتم بحضور ممثلي كافة الأندية المشاركة في بطولة دوري المحترفين في الموسم القادم 2019-2020، والذي يصل عددهم إلى نحو 16 نادي، وهم الهلال والنصر والأهلي والشباب والتعاون والوحدة والفيصلي والفتح والرائد والفيحاء والإتفاق والحزم، وأبها، وضمك، أخيرًا نادي العدالة.