رياضة | زيدان يوافق على رحيل رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوافق على رحيل رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫كشف تقارير صحفية إسبانية شرط ريال مدريد للموافقة على رحيل الجناح الكولومبي خاميس رودريجيز عن النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.‬

‫وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد يرغب في الحصول على ٤٠ مليون يورو لرحيل رودريجيز.‬

‫وأضافت الصحيفة بأن النادي الملكي لن يمانع من انتقال اللاعب لصفوف الجاري أتلتيكو مدريد، في حالة دفع المبلغ المالي المحدد.‬