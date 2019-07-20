رياضة | زيدان يوافق على رحيل رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوافق على رحيل رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف تقارير صحفية إسبانية شرط ريال مدريد للموافقة على رحيل الجناح الكولومبي خاميس رودريجيز عن النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد يرغب في الحصول على ٤٠ مليون يورو لرحيل رودريجيز.
وأضافت الصحيفة بأن النادي الملكي لن يمانع من انتقال اللاعب لصفوف الجاري أتلتيكو مدريد، في حالة دفع المبلغ المالي المحدد.
وتابعت الصحيفة أن زيدان واضح للغاية ويعتقد أن خاميس لن يسهم بما يكفي في مشروعه الجديد كمدرب لفريق ريال مدريد.