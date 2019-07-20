رياضة | عاجل.. الزمالك يتلقى صدمة كبرى بعد قرار لجنة اللاعبين بأحقية انتقال لاعبه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يتلقى صدمة كبرى بعد قرار لجنة اللاعبين بأحقية انتقال لاعبه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موقفه ، في أزمة اللاعب أحمد إسماعيل المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من دوري الجامعات الأمريكي.

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وقال السلة في بيان له " بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد اسماعيل، تم عرض الموضوع على لجنة شئون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت اللجنة إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي نادى داخل او خارج مصر".

وبذلك أثبت اتحاد السلة قانونية انتقال اللاعب للاهلي ، حيث كان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري للسلة يطالب فيها بحفظ حقه في اللاعب لأنه كان ناشئا بصفوف الزمالك قبل احترافه في أمريكا.