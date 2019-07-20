رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع ظهير أيسر الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع ظهير أيسر الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر من التعاقد مع اللاعب مصطفى علي "كالوشا" الظهير الأيسر لفريق الداخلية، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.
ويعد اللاعب من مواليد 1989، وسبق له اللعب في أندية غزل المحلة، والإتحاد السكندري، والأسيوطي، والداخلية، قبل التوقيع لنادي مصر.
وسبق لنادي مصر التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم محمد عادل عبد الفضيل ظهير أيمن الإتحاد، وحماده ناصر مهاجم المصري، وكليف مهاجم إفريقي، ومحمد شاهين مهاجم بتروجت، وعبد الرحمن جندية لاعب بيراميدز، إقترب محمود السيد حارس المصري من التوقيع لنادي مصر.