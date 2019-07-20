رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع ظهير أيسر الداخلية

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر من التعاقد مع اللاعب مصطفى علي "كالوشا" الظهير الأيسر لفريق الداخلية، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويعد اللاعب من مواليد 1989، وسبق له اللعب في أندية غزل المحلة، والإتحاد السكندري، والأسيوطي، والداخلية، قبل التوقيع لنادي مصر.