رياضة | الأهلي والجزيرة يشعلان صراع المنافسة على نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والجزيرة يشعلان صراع المنافسة على نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى انتظار محمود علاء مدافع فريق نادي الزمالك المصري، وصول عروض احتراف جديدة إليه في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "إرم نيوز" وفقا لمحمود علاء أنه تلقى تأكيدات من وكيل أعماله باهتمام ناديي الجزيرة الإماراتي وأهلي جدة السعودي بالتعاقد معه.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب تلقى اتصالات من وكلاء لاعبين لإخطاره بإرسال عروض رسمية للنادي الأبيض في الفترة المقبلة، مضيفًا أن مصير احترافه بيد مسؤولي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق وأبدى فيه ناديا النصر والهلال السعوديان اهتمامهما بالحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب مع إدارة النادي الأمر بعد انتهاء الزمالك من خوض الثلاث مباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز.