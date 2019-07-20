شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يوضح أيهما أفضل " هازارد" أم " نيمار" والان مع التفاصيل

أكد البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الأسباني، بحسب صحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو"، أن موطنه مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل من البليجكي هازارد المنضم حديثاً لريال مدريد. وأكد مارسيلو " البلجيكي هازارد لاعب رائع للغاية مثل نيمار، ولكن البرازيلي لاعب مثير للاعجاب، فعندما يتوقع المدافع حركته فيفكر في حركة أخرى لمراوغته، ومن الصعب إيقافه، لذلك لا يمكن مقارنتهما ولكن نيمار بالنسبة لي الأفضل، ولديه صفات تجعله ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم".

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