شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يجبر يوفنتوس على الاستغناء عن سامي خضيرة والان مع التفاصيل

قالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عن نية نادي يوفنتوس الإيطالي، بعرض لاعب وسطه سامي خضيرة للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأكدت الشبكة، أن قرار الاستغناء عن خدمات خضيرة جاء بعد تعاقد الفريق مع آرون رامزي وأدريان رابيو، وللحصول على مبلغ مادي كبير يساهم في تفاضهم مع الفرنسي بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي يسعى يوفنتوس للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements

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