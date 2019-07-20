شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يقترب من الانتقال للمقاولون العرب والان مع التفاصيل
كشفت مصادر، أن نادي المقاولون العرب دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك، لضم مدافعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت المصادر أن المقاولون العرب يسعى للحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الزمالك على سبيل الإعارة، وأبدى اللاعب موافقته المبدأية للانتقال للمقاولون العرب، لتبدأ المفاوضات الرسمية خلال أيام.
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