شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من ضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة الأسباني، قرر التعاقد مع كاى هافيرتز لاعب وسط بايرن ليفر كوزن الألمانى، بعدما راقبه لفترة، وظهر بمستوى جيد مع الفريق.
واعتبر برشلونة اللاعب، أحد المواهب الألمانية الصاعدة بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن يبلع من العمر 20 عاماً.
يذكر أن كاى هافيرتز شارك مع فريقه في 42 مبارة سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 7.
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