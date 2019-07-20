الامارات | العربي يدشن تدريباته بالاختبارات الفنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الاول للنادي العربي، مساء اليوم، تدريباته على ملعبه في أم القيوين، وذلك استعداداً للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، وبمشاركة 24 لاعباً خضعوا للاختبارات الاولية تمهيدا لاختيار الافضل منهم للتعاقد معهم بشكل رسمي.
وجرت الاختبارات، بحضور رئيس مجلس الادارة ناصر التلاي واعضاء مجلس الادارة، وتحت اشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي ستيلينوفيتش.
من جهته أكد مدير الفريق محمود غلام البلوشي بان التدريبات الاولية شملت تطوير الجانب البدني والوقوف على احتياجات الفريق الادارية للمرحلة المقبلة وقال لـ"الامارات اليوم": "تعاقدت ادارة النادي مع 10 لاعبين لحد الان وبانتظار استكمال القائمة بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية الجارية"..
وبخصوص اقامة معسكر تدريبي خارجي، أكد البلوشي بأن مجلس ادارة النادي يدرس توفير جميع العناصر التي تمهد لأن يصل الفريق الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق المنافسات، ومنها اقامة معسكر تدريبي خارجي، مؤكدا ان ادارة النادي تتطلع لبناء فريق يتمتع بالامكانات الفنية المميزة والتي تمهد للظهور بشكل فني جيد.
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