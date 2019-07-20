شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحدد 100 مليون يورو للتنازل عن نجمه الأرجنتيني ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي يوفنتوس الإيطالي 100 مليون جنيه إسترليني للقبول ببيع مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.

وأفادت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» في تقرير لها، اليوم السبت، بأن إدارة البيانكونيري لا ترغب بالتفريط في اللاعب الملقب بـ«لا جويا» أو «الجوهرة» بأقل من هذه القيمة المالية لأي صفقة محتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون 80 مليونًا كقيمة للصفقة إضافة لـ20 مليونًا أخرى كأتعاب إضافية، وذلك وسط اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب.