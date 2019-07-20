شكرا لقرائتكم الهداف النيجيري إيغهالو يعتزل اللعب دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابوجا (نيجيريا) - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 18:24

أعلن النيجيري أوديون إيغهالو السبت اعتزال اللعب الدولي غداة انتهاء كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في مصر، حيث تصدر ترتيب الهدافين بخمسة أهداف ساهم من خلالها باحتلال بلاده المركز الثالث.



وخرجت نيجيريا المتوجة باللقب القاري ثلاث مرات آخرها عام 2013، من نصف النهائي بهدف قاتل للجزائري رياض محرز منح فريقه الفوز 2-1، قبل تتويج محاربي الصحراء باللقب بالفوز على السنغال 1-صفر الجمعة. أما نيجيريا، فاحتلت المركز الثالث بفوزها على الخاسرة الثانية في نصف النهائي، تونس، بهدف نظيف سجله إيغهالو نفسه.

وقال المهاجم البالغ 30 عاما في بيان السبت "لقد أمضيت رحلة مذهلة خلال الأعوام الخمسة (مع المنتخب)، لكن بعد استشارات مطلوبة ومعمقة مع عائلتي، قررت أن الوقت حان لاعتزال" اللعب الدولي.

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أضاف مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني "حان وقت التركيز على كرة القدم على مستوى الأندية ومنح اللاعبين الشبان فرصة التعلم والنمو".

وكاد المهاجم يرحل عن صفوف منتخب "سوبر إيغلز" ("النسور الممتازة") بعد مونديال روسيا 2018، اذ تعرض لانتقادات قاسية وصلت الى حد التهديد بالقتل، لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني غرنوت رور الذي قال اللاعب في بيانه اليوم أنه وقف الى جانبه في مواجهة كل الظروف.

وقدم إيغهالو أداء لافتا مع نيجيريا في أمم إفريقيا 2019، لاسيما في مباراة الدور ثمن النهائي ضد حاملة اللقب الكاميرون، اذ قاد فريقه للفوز 3-2 بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة لصاحب الثالث أليكس أيووبي، وشارك إيغهالو في 35 مباراة دولية مع المنتخب سجل خلالها 16 هدفا.