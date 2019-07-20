شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع توني سيلڤا بالتراضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واستقبل محمد مصيلحي اللاعب ظهر اليوم وانهي جميع الاجراءات الخاصة بإنهاء التعاقد معه بالتراضي بحضور ايهاب جابر مدير شئون اللاعبين . Advertisements جاء إنهاء تعاقد اللاعب مع زعيم الثغر في إطار خطة إدارة النادي لاعادة هيكلة فريق الكرة ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة علي إفادة زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

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