شكرا لقرائتكم خالد جلال يعوض غياب كهربا عن الزمالك بهذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.
ويأتى دراسة خالد جلال الدفع بمحمد إبراهيم فى مركز الجناح الأيسر وذلك لتعويض غياب محمود كهربا الذى شارك بشكل أساسى طوال الموسم فى هذا المركز والذى يتواجد حاليا فى تركيا على خلفية أزمته مع ناديه بعدما أوضح من خلال مصادر مقربة منه إنه يرغب فى فسخ تعاقده مع النادى الأبيض وينضم لأحد الأندية التركية.
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