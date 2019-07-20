شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة لاسارتى مع السولية قبل مواجهة المقاولون بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من ناحية أخري، عقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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