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تفاصيل جلسة لاسارتى مع السولية قبل مواجهة المقاولون بالدورى...

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جدة - عمرو شويل نصح الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى عمرو السولية لاعب وسط الفريق ببعض الأمور الفنية قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

 

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خاض سباعي فريق الأهلي، علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعى.

 

من ناحية أخري، عقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

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