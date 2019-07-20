شكرا لقرائتكم الزمالك : حميد أحداد إعارة لـ"الرجاء" المغربى بنسبة 90%... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اقتراب المغربى حميد أحداد، صانع ألعاب الفريق، من الانتقال رسميا، لفريق الرجاء المغربى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأصبحت أيام حميد أحداد داخل نادي الزمالك معدودة، لرغبة مسئولو القلعة البيضاء، فى قيد المغربى أشرف بن شرقى الوافد الجديد من نادي الهلال السعودي، بدلا منه.

قال المصدر الزملكاوى لـ"الخليج 365"، إن حميد أحداد أصبح على أعتاب نادي الرجاء المغربى على سبيل الإعارة لمدة موسم، والصفقة اقتربت من الحسم رسميا بنسبة 90%.

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وشهدت الفترة الماضية، دخول حميد أحداد فى حسابات أكثر من نادي مغربي، أبرزهم الوداد والرجاء.

أضاف المصدر، أن حميد أحداد أبدى رغبة فى العودة للدوري المغربي مرة أخرى فى الموسم الجديد، لاعتياده على الأجواء هناك وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الزمالك.

وشارك حميد أحداد فى 10 مباريات فقط مع الزمالك خلال الموسم الحالى بمجموع 316 دقيقة حيث اعتاد المشاركة كبديل فى المواجهات باستثناء مباراتى النجوم والإنتاج الحربى حيث تواجد بالتشكيلة الأساسية من بداية المباراة.