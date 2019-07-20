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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى...

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جدة - عمرو شويل اختتم الزمالك تدريباته بالغردقة استعدادا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدا الأحد.

 

وحرص خالد جلال على عدم إظهار ملامح الخطة التى سيواجه بها الجونة، حيث اكتفى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات مع بعض الجمل التكتيكية والفنية دون اظهار ملامح الخطة أو التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه خلال المباراة.

 

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وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

 

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