شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.
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