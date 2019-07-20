شكرا لقرائتكم اتجاه فى الجونة للدفع بالبدلاء أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الجهاز الفني للجونة للدفع بالعناصر التي لم تظهر بشكل أساسي طوال الموسم لمنحهم الفرصة لإظهار مستواهم أمام الصربي نيبوشا المدير الفني الجديد للفريق، فيما تتجه النية لإراحة بعض العناصر الأساسية وفي مقدمتهم المعارين من النادي الأهلي.
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