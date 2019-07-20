شكرا لقرائتكم باسم مرسى عن عرض الإنتاج : كله كلام وسأحسم مصيرى مع الزمالك خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق باسم مرسى مهاجم الزمالك المنتهية إعارته من نادى سموحة الإسكندرى على الأنباء التى تداولت بشأن انتقاله إلى الإنتاج الحربى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية. Advertisements قال باسم مرسى فى تصريحات لـ الخليج 365 ردا على عرض الإنتاج الحربى :" كله كلام وسأحسم مصيرى مع الزمالك خلال الساعات المقبلة". وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى رغبة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فى الحصول على خدمات باسم مرسى فى الميركاتو الصيفى.

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