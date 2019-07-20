شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينهى مستحقات جهاز المنتخب الوطنى السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى اتحاد الكرة برئاسة اللواء ثروت سويلم مستحقات الجهاز الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول.
وحصل خافيير أجيرى على مستحقاته من راتب شهرى أخير عن يوليو الجارى بمقدار 120 ألف دولار بخلاف راتب الجهاز الفنى والإدارى المعاون من المصريين.
ويبحث اتحاد الكرة حاليا عن اسم جديد لتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفًا لخافيير أجيرى المدير الفنى السابق المقال من منصبه على خلفية الوداع المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت بالأمس.
وحاز المنتخب الجزائرى لكرة القدم على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 أثر الفوز على حساب نظيره السنغالى بهدف نظيف أحرزه بغداد بونجاح بالدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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