شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض ضغوط عمرو جمال بالعروض "الوهمية" للرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي، محاولات عمرو جمال مهاجم الفريق، للضغط على الإدارة الحمراء، بتلقيه عدة عروض للرحيل عن النادي فى الموسم الجديد.

وشهد الموسم الماضى، تواجد عمرو جمال فى صفوف ناديين على سبيل الإعارة حيث لعب فى البداية لنادي بيدفيست الجنوب إفريقي ثم رحل وأنضم لصفوف نادي هلسنكي الفنلندي قبل العودة لصفوف الأهلي مرة أخرى.

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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن الأيام القليلة الماضية، شهدت جلسة بين عمرو جمال و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، للحديث عن مصير اللاعب فى الموسم الجديد.

أضاف المصدر أن سيد عبد الحفيظ أبلغ عمرو جمال بعدم وجود مانع لرحيله حال تلقى عرضا رسميا ولكن حتى الآن لم يصل للنادي الأهلي أى عروض لضم المهاجم بشكل رسمى فى الموسم الجديد.

قال المصدر أن عبد الحفيظ قال لعمرو جمال : "لو عندك عرض رسمى هاته عشان ندرسه ولا مانع من رحيلك على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل".