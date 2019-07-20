شكرا لقرائتكم الداخلية يتعاقد مع "كومى" غزل المحلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الداخلية مع محمد الكومى مدافع غزل المحلة ونبروه الأسبق فى صفقة انتقال حر فى حضور عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الكرة بالداخلية وضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق . ويحاول ضياء عبد الصمد بناء فريق قوى للداخلية بعد رحيل نجوم الفريق عقب هبوط الفريق للقسم الثانى بعد ثمانى سنوات قضاها فى الدورى المصرى . كان الداخلية قد احتل المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول الدوري العام برصيد 27 نقطة بعد أن خاض الفريق 34 مباراة بالدوري الممتاز.

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