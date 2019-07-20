شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أول قرار رسمى لوزير الرياضة بعد استقالة مجلس أبو ريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خطابا إلى اتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة الماضية، وتحديدا بعد إنتهاء المهلة القانونية على استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة.

وتضمن الخطاب موافقة وزير الرياضة على اعتماد توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة على الشيكات الخاصة بالجبلاية، خلال الفترة المقبلة ولحين إجراء الإنتخابات سواء التكميلية بعد 3 شهور فى حالة إنعقادها أو عقب الدورة الأولمبية فى طوكيو 2020.

وكشف مصدر بالجبلاية، أن هذا الاجراء يأتي لتأكيد استمرار ثروت سويلم في إدارة شؤون الجبلاية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة، وعدم صحة ما تردد عن استقالته أو تعيين لجنة بديلة مؤقتة لإدارة الجبلاية.