شكرا لقرائتكم استبعاد بوديسكو وغامان من معسكر الشباب في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب الثنائي الروماني بوديسكو وماريوس غامان من قائمة الفريق التي ستعسكر في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد . وقال النادي العاصمي في خبر رسمي نشره عبر "تويتر" أن صانع الألعاب بوديسكو والمدافع غامان سينضمان إلى معسكر داخلي في مقر النادي إلى جانب 8 لاعبين. واختار ألميرون قائمة من 26 لاعباً للمغادرة إلى المعسكر الألماني، وضم اللاعبين الجدد عبدالله العويشير ومروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الشامخ وعبدالملك الخيبري بالإضافة إلى راكان الشملان وكريستيان غوانكا ودانييلو أسبريا، بينما ينتظر عمران إلياس استخراج تأشيرة السفر قبل الالتحاق بالمعسكر.

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