شكرا لقرائتكم الشاب غرينوود يمنح يونايتد فوزاً ودياً على إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت على إنتر ميلان الإيطالي 1 - صفر في المباراة التي جمعت بينهما في سنغافورة ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يحسم لاعب الوسط الشاب ماسون غرينوود الفوز لمانشستر في الدقيقة 76.

ويلتقي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل مع مواطنه يوفنتوس، فيما يلتقي مانشستر يونايتد يوم الخميس مع مواطنه توتنهام.