شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يرفض بيع لوكاكو إلى إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت عرضا من إنتر ميلان الإيطالي لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فقد عرض إنتر ميلان 60 مليون يورو لضم لوكاكو ولكن العرض قوبل بالرفض من إدارة مانشستر.

ويمثل البلجيكي الدولي لوكاكو هدفا مهما لأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، والذي كان قد حاول التعاقد معه في 2017، عندما كان مدربا لتشيلسي الإنجليزي.

وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض سابق يقضي بضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض، وطلب مانشستر يونايتد 80 مليون جنيه إسترليني.

وتراجع دور لوكاكو في قيادة هجوم الفريق في ظل تألق ماركوس راشفورد، كما يرغب في الانضمام إلى إنتر للعب تحت قيادة كونتي، الذي وصفه مؤخرا بأنه "أفضل مدرب في العالم".