تشكيل مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

وضع المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” التشكيلة الأساسية التي سيشارك بها في لقاء ولفرهامبتون بملعب “هونجكو” بمدينة “شنجهاي” الصينية، في نهائي بطولة كأس الدوري الإنجليزي الودية.

في حراسة المرمي: كالديو برافو.

في خط الدفاع: دانيلو، جون ستونز، إيميريك لبورتي، إلكسندر زنكوفيتش.

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في خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، إيدريان برنباي.

في خط الهجوم: ساني، رحيم ستيرلنج، إيجامبو.

في حين يجلس على مقاعد التبديل كلاً من: جريمشو، ديفيد سيلفا، جارسيا، هارود بليس، بيرناردو سيلفا، ووكر، نميشا، توايزي، بوزو، دويل، جوندوجان، أنخيلو، ديونكو، نايت.

والجدير بالذكر فقد تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزاً كبيراً على وست هام يونايتد بنتيجة 4 – 1، خلال جولات الدور نصف النهائي.