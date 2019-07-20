شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها ببرج العرب بالإسكندرية.
وتحدث لاسارتي مع السولية عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل فى المواجهة التى يبحث فيها الفريق الأحمر عن الانتصار لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب الدورى.
فيما خاض سباعي فريق الأهلي، علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعى.
من ناحية أخري، عقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.