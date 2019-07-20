شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسة بين لاسارتى والسولية.. وتدريب استشفائى لـ7 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت، ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها ببرج العرب بالإسكندرية.

وتحدث لاسارتي مع السولية عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل فى المواجهة التى يبحث فيها الفريق الأحمر عن الانتصار لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب الدورى.

Advertisements