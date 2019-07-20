شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. العروض الوهمية تثير أزمة بين الأهلي وعمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي، محاولات عمرو جمال مهاجم الفريق، للضغط على الإدارة الحمراء، بتلقيه عدة عروض للرحيل عن النادي فى الموسم الجديد.

وشهد الموسم الماضى، تواجد عمرو جمال فى صفوف ناديين على سبيل الإعارة حيث لعب فى البداية لنادي بيدفيست الجنوب إفريقي ثم رحل وأنضم لصفوف نادي هلسنكي الفنلندي قبل العودة لصفوف الأهلي مرة أخرى.

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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، لـ"سوبر كورة"، أن الأيام القليلة الماضية، شهدت جلسة بين عمرو جمال وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، للحديث عن مصير اللاعب فى الموسم الجديد.