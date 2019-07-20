سوبر كورة.. وصايا أهلاوية بالاستغناء عن مروان محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل، بإصدار توصية بضرورة الاستغناء عن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، نظرا لتراجع مستواه الفنى بشكل ملفت للنظر خلال المواسم الأخيرة. وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، برئاسة طه إسماعيل، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، لوضع خارطة طريق الفريق الكروى، خلال المرحلة المقبلة، والاستقرار على الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين. وشارك مروان محسن مع الأهلى فى الموسم الماضى خلال 23 مباراة فى بطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وأحرز 8 أهداف خلال 1154 دقيقة بواقع هدف كل 145 دقيقة. Advertisements لمعرفة كافة التفاصيل اضغط هنا

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