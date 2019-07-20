شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن العودة لمتعة "الايجيبشن ليج" بعد توقف دام 48 يوماً، بسبب استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الماضى حتى 19 يوليو الجارى.

الصراع على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك هذا الموسم 2018 / 2019 مازال مشتعلاً وعلى صفيح ساخن، خاصة وأن رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث ويتبقى له ثلاث مواجهات، ويحتل الأهلى المقدمة برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط.. ونسترجع سيناريوهات التتويج بالدورى قبل العودة لاستئناف البطولة بمواجهة الزمالك والجونة غدًا الأحد.

السيناريو الأول.. "الزمالك بطل الدورى" بالمواجهات المباشرة

رغم التعادل المخيب للأمال للزمالك أمام الحرس، إلا أن هناك سيناريو أمام الأبيض حتى يتمكن من التتويج بلقب الدورى، وهو الفوز فى جميع المباريات المتبقية له أمام الجونة والإسماعيلى ثم الأهلى، حتى يصل للنقطة 77، وحينها سيتساوى مع الأهلى فى النقاط، وذلك فى حالة فوز الأحمر على المقاولون، إلا أن الأبيض سيتوج باللقب فى تلك الحالة بـ"المواجهات المباشرة" نظرًا لفوزه على الأحمر فى مواجهة الدور الأول.

السيناريو الثانى.. الأهلى بطل الدورى بفارق النقاط عن الزمالك

السيناريو الثانى للصراع على الدورى، وهو فوز الأهلى فى المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب ثم الزمالك، حينها سيصل المارد الأحمر للنقطة 80 ويحصد لقب الدورى بفارق النقاط عن الأبيض.

السيناريو الثالث.. الأهلى بطل الدورى قبل مباراة القمة

يتوج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم رسميًا، قبل مباراة القمة، فى حالة فوزه على المقاولون العرب، ويتعرض الزمالك للهزيمة أو التعادل فى أى من مواجهاته المتبقية أمام الجونة أوالإسماعيلى، حينها سيصل الأحمر للنقطة 77، ولن يستطيع الأبيض الوصول لتلك النقطة حتى وأن حقق الفوز على الأهلى فى لقاء القمة.

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السيناريو الرابع.. الأهلى بطل الدورى بالتعادل مع الزمالك

يتوج الأهلى بلقب الدورى فى حالة تحقيق الفوز على المقاولون العرب، ثم التعادل مع الزمالك، حينها سيصل للنقطة 78، وسيصل الأبيض للنقطة 75 بالفوز على الجونة والإسماعيلى والتعادل مع الأحمر.

السيناريو الخامس.. الزمالك بطل الدورى بالتعادل أمام الأهلى

يتوج الزمالك بلقب الدورى حال تعادل الأهلى امام المقاولون العرب او الخسارة ، ثم التعادل او الخسارة أيضا من الزمالك حينها يصبح الزمالك لديه 77 نقطة بينما يرتفع رصيد الأهلى إلى 76 نقطة.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية

الجونة × الزمالك.. يوم الأحد 21 / 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد الجونة

الزمالك × الإسماعيلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد بترو سبورت

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد برج العرب

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية

المقاولون العرب × الأهلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب