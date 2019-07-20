المنيا يطلب التعاقد مع " هداف " المحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو المنيا فاكسا رسميا لنظرائهم بنادى غزل المحلة يطلبون فيه التعاقد مع الأفريقى باتريك أدو مهاجم وهداف المحلة لتدعيم هجوم الفريق المنياوى . ويسعى سمير كمونه المدير الفنى للمنيا لبناء فريق قوى يستطيع من خلاله المنافسة على العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بالمجموعة الاولى " الصعيد " التى يشارك فيها الفريق . كان سمير كمونه قد قام بتدريب فريق غزل المحلة فى الموسم المنقضى ويعلم إمكانيات اللاعب الفنية جيدا ، وطالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد معه لتدعيم هجوم عروس الصعيد .

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