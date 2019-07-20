شكرا لقرائتكم خبر عن إتجاه فى الجونة لمواجهة الزمالك بالبدلاء وإراحة المعارين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يتجه الجهاز الفني لنادي الجونة للدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الموسم في التشكيل الذي يواجه الزمالك غدا، الأحد، في الدوري الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني للجونة للدفع بالعناصر التي لم تظهر بشكل أساسي طوال الموسم لمنحهم الفرصة لإظهار مستواهم أمام الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش المدير الفني الجديد للفريق، فيما تتجه النية لإراحة بعض العناصر الأساسية وفي مقدمتهم المعارين من النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إتجاه فى الجونة لمواجهة الزمالك بالبدلاء وإراحة المعارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.