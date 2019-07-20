الإتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع تونى سيلفا بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بفسخ التعاقد مع البرازيلى تونى سيلفا مهاجم الفريق للإستفادة فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر . وقد استقبل محمد مصيلحي اللاعب ظهر اليوم فى مكتبه وأنهي جميع الإجراءات الخاصة به بالتراضي فى حضور ايهاب جابر مدير شئون اللاعبين . جاء انهاء تعاقد مع سيلفا في إطار خطة إدارة زعيم الثغر لإعادة هيكلة فريق الكرة ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة علي افادة زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة

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