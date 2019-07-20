شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..أول مران لطلائع الجيش في معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس مرانه الاول بمعسكره المغلق بالاسماعيلية عصر اليوم السبت .

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة لاعبيه للمعسكر والتى ضمت 28 لاعب هم : "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وخالد سطوحى وعلى الفيل وعمورى وكريم طارق وأحمد سمير وأبو المجد بوشا واحمد هانى ومؤمن إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد سامى ومحمد شعبان وعلى الزاهدى ومهند لاشين وناصر منسى ومصطفى محمود ووليد المصري وعمرو السيسى وأحمد السيد ومصطفى الزنارى وإبراهيم رخا وأكثم سمير واسلام فؤاد وكريم عصام"

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

Advertisements

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.