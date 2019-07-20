شكرا لقرائتكم خبر عن المتطوعون والكوادر الشابة.. الورد إللى فتح فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصورة الرائعة لأمم افريقيا 2019، ما كان لها أن تكتمل دون جهد المحبيين من أبناء مصر والدول المشاركة فى البطولة، حيث ضرب الأداء الراقى للمتطوعين فى تنظيم البطولة نموذجاً يحتذى به فى التنسيق والتفاهم، لتذليل كافة العقبات أمام الجماهير والوفود المشاركة فى "كان"، وهو ما عبر عنه العديد من نجوم الساحرة المستديرة.

وعلق المعلق الكروى الليبى حازم الكاديكى على تجربة المتطوعين، مؤكداً أن مصر نجحت فى تنظيم البطولة بجهد شبابها الرائع، وتابع: "فى مصر.. شباب المتطوعين، فى غاية وقمة الأدب والأخلاق والاحترام، ولغتهم جميلة فى استقبال الضيوف والجماهير.. كل التقدير والشكر والثناء لهؤلاء الشباب المتطوعين فى الكان 2019 شكرًا مصر وأتمنى من الإدارة المصرية الاهتمام بهم".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، وضعت بعض الشروط لإختيار المتطوعين وأبرزها ملء استمارة التقدم على الموقع الإليكتروني، وأعقب ذلك المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع بالبطولة على الموقع الإليكتروني كمرحلة ثانية، من خلال لجان مكونة من أساتذة جامعات متخصصين فى اللغات الأجنبية، وخبراء فى مجال اللغة وقياس المهارات.

كما أخذ فى الاعتبار القدرات والمهارات المتوفرة لدى الشباب المتقدمين للتطوع، وتوظيفها فى المكان المناسب بالبطولة، وكذا الخبرات التى يتمتع بها الشباب فى الأحداث والأنشطة الجامعية المختلفة.