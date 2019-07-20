أف سى مصر يتعاقد مع " صانع ألعاب " بيراميدز السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو أف سى مصر مع عبد الرحمن جندية صانع ألعاب بيراميدز السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل . كان فريق أف سى مصر قد نجح فى الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه العام المنقضى على يد محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق . ويحاول محمد صلاح بناء فريق قوى قادر على مواجهة الأندية الكبرى خاصة وأن مسابقة الموسم المقبل ستشهد منافسة قوية سواء فى القمة أو الأندية التى تصارع من اجل البقاء .

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