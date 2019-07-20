شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يحل ضيفاً على برنامج "الأهلى الليلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفى عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى بـ"الخليج 365"، ضيفًا على برنامج "الأهلى الليلة" على شاشة قناة الأهلى في الثامنة والنصف من مساء اليوم،السبت.
ويتحدث شلتوت فى حلقة اليوم من البرنامج عن حصاد بطولة الأمم الأفريقية التى أختتمت في مصر أمس ،الجمعة، وتوّجت الجزائر بلقبها ، كما يتحدث عن العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على الساحة الرياضية في الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام شلتوت يحل ضيفاً على برنامج "الأهلى الليلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.