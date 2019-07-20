شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يحل ضيفاً على برنامج "الأهلى الليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفى عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى بـ"الخليج 365"، ضيفًا على برنامج "الأهلى الليلة" على شاشة قناة الأهلى في الثامنة والنصف من مساء اليوم،السبت.

ويتحدث شلتوت فى حلقة اليوم من البرنامج عن حصاد بطولة الأمم الأفريقية التى أختتمت في مصر أمس ،الجمعة، وتوّجت الجزائر بلقبها ، كما يتحدث عن العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على الساحة الرياضية في الأيام الماضية.