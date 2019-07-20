تطور جديد في صفقة انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت شبكة "سكاي" أن المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" سافر لإنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله لفريق أستون فيلا.

وحسب شبكة "سكاي" في إنجلترا، فإن تريزيجيه غادر لبلاد الضباب من أجل الاتفاق على البنود الشخصية في عقده حيث من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت "سكاي" أن نادي قاسم باشا سيحصل على إضافات من صفقة تريزيجيه بعد موافقة إدارة أستون فيلا.

في المقابل، كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي أستون فيلا استطاع أن يهزم منافسه سانت إتيان الفرنسي والذي حاول الحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة سانت إتيان حاولت أن تستفيد من بيع مدافع الفريق ويليام صليبا لآرسنال مقابل 30 مليون يورو من خلال التعاقد مع تريزيجيه.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن المدير التنفيذي لأستون فيلا كريستيان بوسلو تدخل لحسم الصفقة حيث من المقرر أن يحسم تريزيجيه مستقبله مع النادي الصاعد حديثًا للبريميرليج بعد 48 ساعة.

وكان دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا حرص على متابعة تريزيجيه في مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف قاسم باشا في الصيف قبل الماضي على سبيل الإعارة من فريق أندرلخت قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل بند أحقية الشراء بعد المستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري.

ولعب تريزيجيه 71 مباراة مع قاسم باشا استطاع من خلالها أن يسجل 25 هدفًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة.