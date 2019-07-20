قبل عودة الدوري المصري.. كل ما تريد معرفته عن المنافسة وجدول الترتيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تعود الكرة المحلية من جديد بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت من 21 يونيو إلى 19 يوليو وتوج بها المنتخب الجزائري.
ويتبقى فقط 4 مباريات ببطولة الدوري بواقع مباراتين للزمالك ضد الجونة والإسماعيلي ومباراة للأهلي ضد المقاولون بالإضافة إلى مباراة القمة.
ويواجه الزمالك فى الثامنة من مساء غد، الأحد، الجونة على استاد الجونة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 .
وحدد لجنة المسابقات استاد بتروسبورت لاستضافة مواجهة الزمالك والإسماعيلي فيما يستضيف ستاد برج العرب مواجهة الأهلي والمقاولون ومباراة القمة.
من يفوز باللقب؟
يحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبقارق نقطتين عن بيراميدز، و6 نقاط عن الأهلي، بعدما خاض 31 مباراة في المسابقة.
أما الأهلي فيمتلك 74 نقطة في المركز الأول بعدما لعب 32 مباراة، وبناء عليه فهو قد يكتفي بالتعادل مع الزمالك فقط من أجل حسم الدوري دون النظر لنتيجة مباراة المقاولون.
وبالنسبة للزمالك فهو مطالب بالفوز في المباريات الثلاث المتبقية له إذا استطاع الأهلي أن يفوز على المقاولون العرب وذلك من أجل حسم لقب الدوري الممتاز الـ13 في تاريخه.
ويمكن للزمالك أن يحقق لقب الدوري إذا تعادل الأهلي أمام المقاولون، وحصد الزمالك 7 نقاط من مباريات المتبقية بشرط أن يكون من بينهما الفوز على الأهل
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