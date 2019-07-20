المصري زكي عبد الفتاح يوضح سبب دخوله في مشادة مع زلاتان إبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت: تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بفريق لوس أنجليس إف سي عن المشادة التي نشبت بينه وبين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجليس جالاكسي. ودخل المدرب المصري في مشادة مع اللاعب السويدي عقب مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي. Advertisements وقاد إبراهيموفيتش فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن سجل هاتريك. وقال عبد الفتاح من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي، بعد المباراة وأمام الحكم توجهت بعتاب لزلاتان لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم." وسبق وأن قاد زكي عبد الفتاح قيادة حراس مرمى المنتخب المصري رفقة المدرب الأمريكي بوب برادلي خلال فترة بين 2011 وحتى 2013.

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