قبل عودة الدوري.. كيف يمكن للأهلي أو الزمالك حسم اللقب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يعود غدًا الأحد الدوري الممتاز لوضع التشغيل بعد توقف دام 47 يومًا منذ أخر مباراة أقيمت في المسابقة 3 يونيو الماضي.

ويختتم كل من الزمالك والأهلي مباريات الدوري الممتاز، بأربع مباريات حيث يلعب الزمالك مباراتين أمام الجونة والإسماعيلي، فيما يخوض حامل لقب الدوري مواجهة مع المقاولون ويختتم الفريقان المسابقة بلقاء يجمعهما معًا.

لكن على مدار 47 يومًا ماذا طرأ على الزمالك والأهلي من تغييرات؟

الزمالك

خاض الزمالك معسكر إعداد تحت قيادة المدير الفني خالد جلال في قبرص، وشهد على عودة مصطفى فتحي إلى المباريات بعد فترة غياب طويلة، كما أن أيمن حفني حصل على فرصة للظهور بعدما خرج من حسابات المدير الفني السابق كريستيان جروس.

واستعاد الزمالك متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي الذي غاب لفترة قبل خوض غمار بطولة أمم أفريقيا مع بلاده، حيث غاب عن الزمالك طوال الفترة الماضية وبداية من 15 إبريل الماضي.

ويفقد الزمالك خدمات حارس مرماه الأساسي محمود "جنش" الذي تعرض للإصابة خلال بطولة أمم أفريقيا، إضافة إلى عبدالله جمعة الذي يغيب عن الفريق أمام الجونة بسبب الإصابة.

الأهلي

خاض الأهلي معسكر الإعداد الخاص به في إسبانيا، وشهد خوض عدد من المباريات التي منحت الفرصة إلى مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على نصيب المشاركة في الفترة التي عمل بها لاسارتي مع الأهلي.

واستطاع الأهلي خلال فترة التوقف أن يحسم صفقة رمضان صبحي الذي استعاره لمدة موسم إضافي، وهو ما يضمن للفريق مشاركة اللاعب في المباريات بعدما كان مقرر أن تنتهي إعارته في 30 يونيو الماضي.

مباريات حسم الدوري

21 يوليو.. الجونة والزمالك

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24 يوليو

الزمالك والإسماعيلي

المقاولون العرب والأهلي

28 يوليو

الأهلي والزمالك

من يفوز باللقب؟

يحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبقارق نقطتين عن بيراميدز، و6 نقاط عن الأهلي، بعدما خاض 31 مباراة في المسابقة.

أما الأهلي فيمتلك 74 نقطة في المركز الأول بعدما لعب 32 مباراة، وبناء عليه فهو قد يكتفي بالتعادل مع الزمالك فقط من أجل حسم الدوري دون النظر لنتيجة مباراة المقاولون.

وبالنسبة للزمالك فهو مطالب بالفوز في المباريات الثلاث المتبقية له إذا استطاع الأهلي أن يفوز على المقاولون العرب وذلك من أجل حسم لقب الدوري الممتاز الـ13 في تاريخه.

ويمكن للزمالك أن يحقق لقب الدوري إذا تعادل الأهلي أمام المقاولون، وحصد الزمالك 7 نقاط من مباريات المتبقية بشرط أن يكون من بينهما الفوز على الأهلي.