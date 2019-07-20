بعد مشادة مع العميد بسبب "أسياد أفريقيا".. من هو الجزائري عياش دراجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اشتبك أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مع الإعلامي الجزائري عياش دراجي، مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية، في باريس، عقب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد حسن، على حسابه الشخصي، على "تويتر"، عقب نهاية مباراة نهائي إفريقيا: "مع انتهاء العرس الأفريقي، نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا، وما زلنا، وسنظل بإذن الله".

ورد الإعلامي الجزائري على تغريدة العميد قائلاً: "خليك في الماضي، مع تحيات بلماضي". ليرد العميد: "حاضر هخليني في الماضي، أنا مش فاهم إيه علاقة الجزائر في الموضوع، إحنا فعلا أبطال وأسياد أفريقيا في الكورة".

وأنهى: "مبروك يا سيدي، كده فاضلكم بطولتين وتعادلوا الرقم بتاعي أنا شخصيا".

ويرصد الخليج 365 يرصد أبرز المعلومات عن دراجي والتى جاءت على لسانه خلال حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية :

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ولدت في مدينة "بريكة" بولاية باتنة عام 1971.

هاجر إلي فرنسا قبل 25 عام من أجل الدراسة في كلية الصيدلة وخرج فيها لكنه امتهن الصحافة.

عمل دراجي في قناة "يورونيوز" الأوروبية وأسس القسم العربي بها.

التحق بالعمل في القناة القطرية عام 2001 وكان أول صحفي جزائري يعمل محررا في القناة القطرية، باعتبار أن الصحفيتين خديجة بن قنة وليلى سماتي كانتا مذيعتين.

عينته قناة الجزيرة القطرية مديرا لمكتبها في بيروت عام 2011 ثم انتقل لإدارة مكتبها في باريس.

لا يمت بأي صلة قرابة بالمعلق الجزائري حفيظ دراجي.