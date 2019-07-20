بأوامر النحاس.. المقاولون العرب يفاوض ظهير الأهلي

دخل نادي المقاولون العرب في مفاوضات جادة مع باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. جاء ذلك بناء على طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق، الذي أبدى اعجابه الشديد باللاعب، وطلب التعاقد معهم، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. ومن المقرر أن يرسل مجلس المقاولون عرض رسمي إلى الاهلى خلال الأيام المقبلة، لمعرفة رأيهما في الاستغناء عن اللاعب. ويرغب النحاس فى ضم عددًا من اللاعبين المميزين من الأهلى سواء على سبيل البيع أو الإعـارة، فى ظل رغبته فى المنافسة بشكل قوى على المربع الذهبى فى الموسم المقبل. وكان المقاولون تعاقد مع كلا من عبدالرحمن فاروق ومحمد عصام ومحمد سالم خلال الميركاتو الصيفى.

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