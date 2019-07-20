3 أندية تترصد لباسم مرسي قبل الموسم الجديد

تلقى باسم مرسى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ثلاثة عروض من أندية الإسماعيلي والإتحاد السكندرى والإنتاج الحربى للرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ودخل مسؤولو الأندية الثلاثة في مفاوضات مباشرة مع وكيل اللاعب من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
وينتظر باسم مرسى، مهاجم الأبيض عقد جلسة مع إدارة القلعة البيضاء، من أجل حسم موقفه بشكل نهائى.
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