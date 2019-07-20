هداف كاس الأمم الإفريقية يعتزل اللعب الدولي

أعلن النيجيري أوديون إيجالو الحاصل على لقب هداف بطولة أمم غفريقيا مصر 2019، اليوم السبت عن اعتزاله اللعب الدولي.

وقال المهاجم صاحب الثلاثين عاما في بيان له: "لقد أمضيت رحلة مذهلة خلال الأعوام الخمسة مع المنتخب لكن بعد استشارات مطولة ومعمقة مع عائلتي قررت أن الوقت قد

حان لاعتزالي اللعب الدولي".

وأضاف مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني في بيانه: "حان وقت التركيز على كرة القدم على مستوى الأندية ومنح اللاعبين الشبان فرصة التعلم والنمو".

وكاد إيجالو أن يرحل عن صفوف المنتخب النيجيرى بعد مونديال روسيا

2018 بسبب تعرضه لانتقادات قاسية وصلت إلى حد التهديد بالقتل لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني جرنوت روهر الذي قال اللاعب في بيانه اليوم إنه وقف إلى جانبه في مواجهة كل الظروف.

وكان منتخب نيجيريا قد أحتل المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية لبطولة أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب تونس بهدف نظيف سجله إيجالو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.