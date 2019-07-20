أحمد سلطان يشيد بإنجاز منتخب الباراتايكوندو في بطولة اسيا بالأردن

أكد أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس بعثة المنتخب ببطولة اسيا المفتوحة الخامسة للباراتايكوندو والتي اقيمت مؤخرا في الاردن، أن ماحققته البعثة خلال مشاركتها بالبطولة يعد انجازا كبيرا نظرا لحداثة اللعبة في مصر بالإضافة لمشاركة أكثر من ٦٠ دولة في هذه البطولة والتي تعد احتكاكا قويا لأبطال مصر.

وأشار رئيس البعثة إلى أن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم وفر جميع سبل الدعم للمنتخب بشكل خاص وللعبة بشكل

عام وهناك خطة من جانب الاتحاد لزيادة رقعة اللاعبين في مصر من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية لاجل اكتشاف مواهب جديدة.

وكانت بعثه منتخب مصر للباراتايكوندو قد عادت صباح اليوم بعد مشاركتها في بطولة آسيا الخامسة بالأردن وحققت البعثة إنجازا كبيرا بعد فوز البطلة سلمى علي بالميدالية البرونزية في وزن -58 كجم بعد أداء قوي

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والتغلب على أبطال مصنفين من كازاخستان وأمريكا في أول مشاركة لبعثات الباراتايكوندو في البطولات الخارجية.

و ترأس البعثة أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم بإعمال المدير التنفيذي والتي ضمت الدكتورة سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتايكوندو بالاتحاد والدكتورة أماني عبد الفتاح طبيبة الفريق ويقود الفريق فنيا هاني علي مدربا ومن اللاعبين سلمى علي و امال خلاف وأحمد البوهي وأحمد الناضلي.

وشهدت البطولة مشاركة كبيره من الدول تخطى 60 دوله و150 لاعب ولاعبة

يذكر أن نشاط البارا تم استحداثه في مصر ويلقى إهتماما كبيرا منذ تولى مجلس الإدارة الحالي.