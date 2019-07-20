بلاغ ضد رياض محرز بسبب ازدراء رئيس الوزراء

أعلن المحامي المصري سمير صبري، التقدم ببلاغ رسمي للمستشار نبيل أحمد صادق النائب المصري العام، لإدراج قائد المنتخب الجزائري رياض محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر. الممنوعين من دخول مصر. وقال صبري، في تصريح صحفي، إن محرز قام بازدراء رئيس مجلس الوزراء المصري، أثناء تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج"محاربي الصحراء". تسلمه كأس بطولة الأمم الإفريقية خلال مراسم تتويج"محاربي الصحراء". ويأتي ذلك بعد اتهامات لمحرز بتجاهله مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة المصري أشرف صبحي خلال تسلمه لكأس البطولة القارية.

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