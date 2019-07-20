حفيظ دراجي يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مغادرة القاهرة

وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل مغادرته مصر.

وقال دراجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلمات الشكر والعرفان لا تكفي، وأنا أستعد لمغادرة، مصر العزيزة وأهلها الطيبين بعد الأيام الجميلة،

التي قضيتها في أحضان شعبها لا يمكنني المغادرة دون توجيه شكري و امتناني وتقديري لكل الجماهير المصرية على مشاعر المودة والمحبة تجاهي وعلى تعاطف الشعب مع منتخب بلادي".

وتوج المنتخب الجزائري بلقب الأفريقي الثاني له في تاريخه، عقب الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990.