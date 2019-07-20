وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل مغادرته مصر.
وقال دراجي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلمات الشكر والعرفان لا تكفي، وأنا أستعد لمغادرة، مصر العزيزة وأهلها الطيبين بعد الأيام الجميلة،التي قضيتها في أحضان شعبها لا يمكنني المغادرة دون توجيه شكري و امتناني وتقديري لكل الجماهير المصرية على مشاعر المودة والمحبة تجاهي وعلى تعاطف الشعب مع منتخب بلادي".
وتوج المنتخب الجزائري بلقب الأفريقي الثاني له في تاريخه، عقب الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيظ دراجي يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية قبل مغادرة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.